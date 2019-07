Voormalig talent van PSV, Ajax en Real Madrid strijkt neer in Servië

Mink Peeters zet zijn loopbaan voort in Servië. De jeugdinternational, die onder meer actief was bij PSV, Ajax en Real Madrid, gaat met FK Cukaricki proberen Europa League-voetbal te realiseren. De 21-jarige buitenspeler zat sinds februari zonder werkgever nadat hij transfervrij de Koninklijke had verlaten.

Peeters was in zijn jeugdjaren actief voor zowel PSV als Ajax. De aanvaller speelde in totaal drie jaar in Amsterdam toen hij werd opgepikt door Real. In Spanje kreeg de Nederlander nimmer zicht op een doorbraak. Hij werd in de afgelopen jaren verhuurd aan VVV-Venlo en Almere City FC, maar ook bij deze clubs kon Peters zijn stempel niet drukken.

Afgelopen seizoen werd Peeters verhuurd aan Lleida Esportiu, dat acteert op het derde niveau van Spanje. De aanvaller viel echter tegen: meestal zat hij niet bij de wedstrijdselectie. In 22 competitiewedstrijden zat hij slechts 6 keer bij de spelersgroep. Hij speelde in totaal 32 minuten over twee wedstrijden. Na een halfjaar keerde hij alweer terug naar Real.