Madagascar blijft stunten en staat in kwartfinales van Afrika Cup

Madagaskar is vooralsnog de sensatie op de Afrika Cup in Egypte. De eilandstaat, de nummer 108 op de FIFA-wereldranglijst, heeft de laatste acht van het toernooi bereikt. De ploeg van de Franse bondscoach Nicolas Dupuis schakelde in de achtste finale de Democratische Republiek Congo, 49e op de FIFA-ranking, uit na strafschoppen.

Ibrahim Amada opende na negen minuten de score in Alexandrië; hij schoot de bal van net buiten het zestienmetergebied heerlijk in de bovenhoek. Ruim tien minuten later kwam Congo op gelijke hoogte via een treffer van Cédric Bakambu. De aanvaller kopte raak na voorbereidend werk van Ngonda Muzinga.

Een kwartier voor tijd bezorgde Faneva Andriatsima Madagaskar opnieuw de voorsprong door een voorzet binnen te koppen. Het team van Dupuis leek zodoende binnen de reguliere speeltijd op weg naar de winst, maar vlak voor tijd kopte Chancel Mbemba de Congolezen toch nog langszij.

In de verlenging vielen geen doelpunten en zodoende moesten strafschoppen de doorslag geven. De spelers van Madagaskar schoten vier keer raak, terwijl Marcel Tisserand de eerste en Yannick Bolasie de vierde penalty voor DR Congo hoog over schoten. Madagaskar, dat voor het eerst meedoet aan het Afrikaanse kampioenschap, treft in de kwartfinale de winnaar van het duel tussen Ghana en Tunesië.