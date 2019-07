Mikky Kiemeney geeft kijkje achter de schermen; Tahith Chong naar Australië

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Het was het weekend van de presentatie van Frenkie de Jong bij Barcelona. De middenvelder werd vrijdag voorgesteld aan het Camp Nou en vriendin Mikky Kiemeney plaatste zondagavond een vlog op Instagram, waarin zij uitgebreid een kijkje achter de schermen gaf.





Afgelopen weekend ging in Brussel ook de 106de editie van de Tour de France van start. De Nederlander Mike Teunissen pakte het eerste geel en daar was Tottenham Hotspur-verdediger Jan Vertoghen getuige van.





Manchester United stapte zondag mag 28 spelers op het vliegtuig naar Australië voor een oefentrip. Tahith Chong is ook afgereisd naar Down Under en krijgt de komende tijd de kans van manager Ole Gunnar Solskjaer om zich te bewijzen (swipe naar rechts!).





Ook voor de supersterren Real Madrid zit de zomerstop er nu officieel op. Diverse spelers genoten afgelopen weekend met volle teugen van hun laatste vakantiedagen. Voor Sergio Ramos bijvoorbeeld kwam er een einde aan een fraaie vakantie in Egypte.





Luka Modric bracht zijn laatste vakantiedagen door in Zadar. De middenvelder van Real Madrid werd geboren in de Kroatische kustplaats en komt er nog altijd maar al te graag.





Zinédine Zidane deelde zondag een fraaie foto, waarop de voltallige familie Zidane poseert.





Ook Bayern München begint deze week weer met trainen. Thomas Müller zegt op Instagram genoten te hebben van zijn vakantie met partner Lisa, maar is tegelijkertijd ook blij dat het nieuwe seizoen weer gaat beginnen.





Shane Kluivert is altijd onderweg met de bal. Samen met een ploeggenoot van Barcelona werkte Kluivert afgelopen weekend op straat aan zijn skills.