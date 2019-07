‘Rotmoment’ nekt Oranje: ‘Je weet dat VS toch wel een penalty krijgen’

De Oranje Leeuwinnen wisten zich zondag niet tot wereldkampioen te kronen. In de WK-finale verloor de formatie van bondscoach Sarina Wiegman met 2-0 van de Verenigde Staten. Na afloop gaat het onder meer over de gegeven strafschop aan de VS. Stefanie van der Gragt zou een overtreding hebben begaan op Alex Morgan, maar verschillende speelsters hebben hun twijfels.

“We moeten bekennen dat de Verenigde Staten net iets beter waren. De penalty heeft de wedstrijd een beetje gekanteld, denk ik. Ze geven nogal snel een penalty op dit WK, ik was er al een beetje bang voor”, aldus Daniëlle van de Donk in gesprek met de NOS. De middenveldster merkte ook dat de buitenwereld wat kritischer was dan gebruikelijk.

“Ik ben gewoon trots. We hebben de finale van het WK gespeeld en dit is pas ons tweede WK. Er wordt al zoveel van ons verwacht, we hebben één keer het EK gewonnen en worden nu tweede op een WK. Iedereen is zo hard. Ik denk dan: hallo, we hebben het wel even klaargemaakt en de finale gehaald? Ja, het is altijd zuur om te verliezen, maar ik vind wel dat we stappen hebben gemaakt.”

Ook Vivianne Miedema had het gevoel dat arbiter Stéphanie Frappart een penalty zou geven toen ze door de VAR naar de zijlijn werd geroepen. “Je weet dat de VS toch wel een penalty gaat krijgen op het WK. Na die strafschop hadden we het gewoon heel lastig. Het lukte ons niet om iets meer vooruit te voetballen. Dat is wel heel zonde, want je staat misschien maar één keer in je leven in een WK-finale.”

Net als Miedema was Jackie Groenen na afloop in tranen. “Na de penalty merkten we dat het een beetje op was”, reageert de middenveldster. “Dit is gewoon heel jammer. Ik denk dat we heel trots mogen zijn, maar nu is het nog even moeilijk. We hebben oké gespeeld en op zich hebben we wel weerstand kunnen bieden. We hebben het goed gedaan en zijn tot de finale gekomen, maar als je zover bent dan wil je dat goud hebben.”

Wiegman was na afloop reëel. “Amerika was de betere ploeg, ik denk dat het terecht is. We hadden gehoopt iets meer aan aanvallen toe te komen, dat is niet gelukt. Echt uitgespeelde kansen hebben we niet gehad. Tot aan de penalty kon het alle kanten op, maar die penalty kwam op een rotmoment. Een mokerslag. Toen wilden we gelijk wat verder naar voren. Ik had wel het gevoel dat het heel moeilijk zou worden na de 1-0. Toen maakten ze de tweede, daarna werd het wel een beetje een gatenkaas bij ons achterin."