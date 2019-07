Leeuwinnen plaatsen vraagtekens: ‘Ik vraag me af of het een penalty was’

De Oranje Leeuwinnen hebben zondag in de WK-finale met 2-0 verloren van de Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman hield in de eerste helft nog stand, maar moest na de rust twee doelpunten incasseren. Op advies van de VAR besloot arbiter Stéphanie Frappart na ongeveer een uur spelen een penalty te geven, een beslissing waar enkele Leeuwinnen aan twijfelen.

Stefanie van der Gragt raakte Alex Morgan in de zestien meter en dat was volgens de VAR een penalty waard. "Je bent een topsporter. Natuurlijk is er teleurstelling, maar we mogen ook trots zijn op onszelf", reageert Sherida Spitse bij de NOS. "We hebben gestreden voor elke meter, we hebben alles gegeven. Ik vraag me af of het een penalty was, ik moet het later nog even terugkijken, maar dat was doodzonde. We mogen ongelooflijk trots zijn."

“We gingen de wedstrijd in met het idee dat we niets te verliezen hadden”, reageert Dominique Bloodworth na afloop. De verdedigster stond ditmaal niet centraal achterin, maar moest Merel van Dongen vervangen op de linksbackpositie. “We hadden een goed strijdplan. We hoopten dat we konden stunten. We hebben echt gevochten als Leeuwinnen.”

Van der Gragt baalt dat zij betrokken is bij een cruciaal moment. "Ik heb het moment nog niet teruggezien. Ik wilde die bal wegschieten. En dat zij dan eraan komt sprinten... Ik zie haar niet komen. Ik was verrast dat de bal nog werd geraakt. Ja, ik mis de bal. Misschien wat makkelijk gegeven, maar ik raak haar wel. Ik heb haar echt niet hard geraakt, maar uiteindelijk is het een penalty.”