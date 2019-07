Zondag, 7 Juli 2019

Drie clubs uit LaLiga willen transfervrije Daniel Alves

Bournemouth heeft een vierde bod van vijf miljoen euro op Jack Stacey geaccepteerd zien worden. De eerste drie biedingen op de rechterverdediger konden Luton Town allerminst overtuigen. (The People)

Quique Sánchez Flores gaat wellicht weer in de Premier League aan de slag. Newcastle United heeft interesse in de Spanjaard, die Shanghai Shenhua recent heeft verlaten en voorheen bij Watford werkte. (The People)

Barcelona is niet de enige club met interesse in Daniel Alves. Ook Atlético Madrid en een andere ex-werkgever, Sevilla, overwegen de transfervrije rechterverdediger uit Brazilië aan te trekken. (Diverse Spaanse media)

Fiorentina is op zoek naar een ervaren spits die Giovanni Simeone onder zijn hoede kan nemen. La Viola denkt daarom aan de komst van Javier ‘Chicharito’ Hernández van West Ham United of Boca Juniors-aanvaller Dario Benedetto. (Corriere dello Sport)

Jordan Ayew speelt volgend seizoen weer in de Premier League. De spits gaat Swansea City verlaten voor Crystal Palace in een transfer waar een kleine drie miljoen euro mee is gemoeid. (The Guardian)