PSV sluit trainingskamp in Zwitserland af met nederlaag

PSV heeft zondag een oefennederlaag tegen OGC Nice geleden. De Ligue 1-club was in het Stade de Copet in het Zwitserse Vevey met 3-2 te sterk voor de ploeg van Mark van Bommel. Derrick Luckassen keerde terug in de basiself van PSV, dat in het oefenduel met FC Sion (0-0) ook al niet tot winst was gekomen. De verdediger verving Trent Sainsbury, die niet helemaal fit was voor het oefenduel.

PSV nam na twaalf minuten de leiding en dat betekende de eerste Eindhovense treffer in de voorbereiding op komend seizoen. Na een goede onderschepping van Pablo Rosario mikte Lammers het leer laag in de hoek achter Yannis Clementia: 0-1. Cody Gakpo had tien minuten later op aangeven van Steven Bergwijn de voorsprong kunnen verdubbelen, maar de grote kans resulteerde niet in de 0-2 voor het team van Van Bommel.

OGC Nice zorgde in de laatste acht minuten voor de pauze voor de ommekeer. Ihsan Sacko nam de gelijkmaker voor zijn rekening en enkele minuten later kon Jeroen Zoet niet voorkomen dat Allan Saint-Maximin een gewonnen duel van Steven Theunissen met de 2-1 bekroonde. PSV was na rust niet in staat om de achterstand weg te werken. Na een corner werkte Racine Koly de derde treffer van de Zuid-Fransen achter invaller Robbin Ruiter.

Pas in de uiterste slotfase deed het team van Van Bommel nog iets terug via Joël Piroe, maar een gelijkspel zat er niet meer in. Van Bommel deed nog geen beroep op de aanwinsten Ibrahim Afellay, Bruma en Toni Lato. Het drietal werkte zondagochtend een extra training af. Komende vrijdag oefent PSV in Nederland tegen Aris Saloniki.