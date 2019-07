Promovendus Aston Villa zet ambities kracht bij met deal van 30 miljoen

Tyrone Mings ruilt Bournemouth in voor Aston Villa. Laatstgenoemde Engelse club meldt via de officiële kanalen dat men de 26-jarige verdediger overneemt van the Cherries, waar hij nog tot medio 2022 vastlag. Naar verluidt betaalt de nieuwkomer in de Premier League circa dertig miljoen euro voor Mings, die afgelopen halfjaar al op huurbasis actief was op Villa Park.

Aston Villa was zeer gecharmeerd van de kwaliteiten van Mings, die samen met the Villans vorig seizoen promotie naar de Premier League afdwong. De club promoveerde door een 2-1 zege op Derby County in de finale van de play-offs. De Engelsman was een vaste kracht het afgelopen halfjaar en speelde tot op heden 18 duels voor Aston Villa, waarin de centrale verdediger 2 keer wist te scoren.

Bournemouth werkte graag mee aan de deal, daar Mings geen toekomst meer had bij de club. De verdediger kwam mede door blessureleed nauwelijks aan spelen toe in de eerste maanden van afgelopen seizoen, waardoor Bournemouth openstond voor een definitief vertrek. De stopper was eerder actief voor Bristol Rovers, Yate Town, Chippenham Town en Ipswich Town.

"We zijn blij om Tyrone opnieuw te mogen verwelkomen bij Aston Villa. Ik denk dat iedereen vorig jaar heeft kunnen zien hoe zijn relatie was met de club. Het is fantastisch nieuws dat die relatie nu verlengd wordt. Hij zal een belangrijk onderdeel zijn van de selectie voor het nieuwe seizoen en ik kijk ernaar uit om met hem te werken en hem verder te helpen in zijn ontwikkeling", reageert manager Dean Smith op de clubsite van Aston Villa.