‘Ultimatum in Bergwijn-Poker’: Ajax krijgt mogelijk flinke concurrentie

Steven Bergwijn staat nog altijd nadrukkelijk op de radar van Bayern München, zo verzekert BILD zondag. De aanvaller van PSV wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek uit Eindhoven en der Rekordmeister ziet de komst van de Oranje-international nog steeds zitten. Komende week gaat Bayern beslissen of men vol gaat inzetten op de komst van Bergwijn.

Bayern is gecharmeerd van Callum Hudson-Odoi, maar de aanvaller lijkt te gaan verlengen bij Chelsea. Frank Lampard heeft op de clubsite duidelijk gemaakt dat hij graag wil samenwerken met de achttienjarige buitenspeler. "Hij is een fantastisch talent. Dat weten we allemaal en daarom wil ik met hem praten. Ik wil dat hij blijft", aldus de nieuwe manager van de Londenaren.

Chelsea wil graag het contract van Hudson-Odoi, dat loopt tot medio 2020, verlengen. Bayern lijkt zodoende mis te grijpen en kijkt naar alternatieven. Naast Leroy Sané en Ousmane Dembélé is ook de naam van Bergwijn omcirkeld. Bayern heeft Bergwijn reeds uitvoerig bekeken tijdens het winterse trainingskamp in Doha, waar zowel PSV als de Duitse topclub was neergestreken.

Komende week gaat Bayern bepalen of men eveneens 'gaat pokeren' inzake Bergwijn en zich dus gaat mengen in de strijd om de 21-jarige aanvaller, aldus de Duitse boulevardkrant. Ook Ajax, Internazionale, Manchester United en Tottenham Hotspur worden gelinkt aan Bergwijn. De buitenspeler ligt nog tot de zomer van 2022 vast in het Philips Stadion.