Leicester City dendert door op transfermarkt en breekt clubrecord opnieuw

Leicester City heeft Youri Tielemans ingelijfd, zo meldt de Premier League-club via de officiële kanalen. De 22-jarige middenvelder was het afgelopen halfjaar al op huurbasis actief bij the Foxes en nu doet AS Monaco de Belg definitief van de hand. Tielemans heeft voor vier jaar getekend bij Leicester City, dat met de deal het clubrecord heeft gebroken.

De Engelsen tellen in totaal 45 miljoen euro neer voor Tielemans, die in de afgelopen maanden een goede indruk heeft achtergelaten. Ook topclubs als bijvoorbeeld Manchester United zouden hebben geïnformeerd naar Tielemans, maar Leicester City bleek het meest concreet. Met de transfer van Tielemans breekt Leicester City in korte tijd opnieuw het clubrecord.

De Engelse club meldde afgelopen donderdag dat men Ayoze Pérez overneemt van Newcaste United. Leicester City betaalde circa 33,4 miljoen euro voor de Spaanse aanvaller, wat een clubrecord betekende. Nu neemt Tielemans dat record alweer overgenomen. De 23-voudig international lag nog tot de zomer van 2022 vast bij AS Monaco.