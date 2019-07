Wiegman legt onverwachte aanpassing uit: ‘Daar is ze wat kwetsbaarder’

Sarina Wiegman heeft zondag gekozen voor Anouk Dekker in plaats van Merel van Dongen in de basisopstelling van Oranje in de WK-finale tegen de Verenigde Staten. Dekker vormt nu met Stefanie van der Gragt een centraal duo achterin, terwijl Dominique Bloodworth linksback staat. De bondscoach geeft aan dat het een tactische aanpassing was.

“Gepuzzeld? We hebben vooral gekeken wat we nodig hadden tegen de VS. Daarom deze opstelling”, aldus Wiegman voorafgaand aan de finale in gesprek met de NOS. Wiegman benadrukt dat het een tactische aanpassing betreft. "Hun aanval is heel snel en krachtig. We vonden dat we daar een tactische aanpassing moesten doen."

“Merel is aan de bal belangrijk. Verdedigend is ze wat kwetsbaarder dan dat Dominique is. Ik verwacht wel een wervelstorm het eerste kwartier van de VS, daar willen we doorheen komen”, aldus Wiegman, die hoopt dat ook Lieke Martens het lang volhoudt. De aanvalster kampt al het hele WK met een pijntje, maar staat toch weer aan de aftrap.

Wiegman ziet genoeg kansen om de VS te verslaan, ondanks het feit dat Team USA de favoriet is in de eindstrijd. “De VS zijn ook kwetsbaar. We zijn gewoon bezig om de organisatie goed te laten staan. Wat ik gisteren zei: ze hebben zo'n enorme staat van dienst”, besluit de bondscoach. De finale van het WK in het Parc Olympique Lyonnais begint om 17.00 uur.