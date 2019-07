Verheugd Roda JC Kerkrade maakt melding van komst Klaasen

Roda JC Kerkrade heeft overeenstemming bereikt met Robert Klaasen. De 25-jarige defensieve middenvelder wordt maandag medisch gekeurd, zo meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie zondagmiddag via de officiële kanalen.

Indien Klaasen maandag de medische keuring met succes weet af te leggen, zet de middenvelder zijn handtekening onder een contract dat hem voor twee seizoenen aan Roda JC verbindt. De middenvelder, geboren in Amsterdam, doorliep vijf seizoenen de jeugdopleiding van Ajax en speelde daarna ook in de jeugd van Feyenoord en AZ.

Klaasen debuteerde in 2013/14 in het profvoetbal bij het Belgische KV Kortrijk, waar hij tot uiteindelijk januari 2016 bleef. De middenvelder maakte de overstap naar Sparta Rotterdam, waar hij uiteindelijk vooral voor Jong Sparta speelde. Hij werd in januari vorig jaar aan De Graafschap verhuurd en tekende een half jaar later een eenjarig contract met de Doetinchemmers.

Het afgelopen seizoen kwam Klaasen met De Graafschap tot tien optredens in de Eredivisie. “Roda JC is verheugd dat Klaasen, mits de medische keuring succesvol wordt afgelegd, zal worden toegevoegd aan de selectie. De middenvelder zal zijn wedstrijden gaan afwerken met rugnummer zes”, zo luidt de verklaring van Roda JC.

