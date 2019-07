Opstelling Leeuwinnen: Wiegman verrast met verandering in defensie

Sarina Wiegman kiest bij de WK-finale van de Oranje Leeuwinnen tegen de Verenigde Staten voor Anouk Dekker in de verdediging in plaats van Merel van Dongen. Dominique Bloodworth is nu linksback. Daarnaast opteert de bondscoach wederom voor Lineth Beerensteyn in de aanval in plaats van Shanice van de Sanden, die eerder op dit WK vaak de voorkeur kreeg. Lieke Martens blijkt fit genoeg, aangezien de aanvalster vanaf 17.00 uur vanaf de aftrap begint.

Van Dongen was op dit WK in Frankrijk een vaste kracht onder Wiegman, maar dit keer kiest de bondscoach ervoor om Bloodworth naar de flank te gidsen en Dekker een duo te laten vormen met Stefanie van der Gragt. De rechtsback die vanaf de aftrap verschijnt in het Parc Olympique Lyonnais is vaste keus Desiree van Lunteren. Sari van Veenendaal staat zoals gebruikelijk onder de lat.

Het middenveld bestaat uit de bekende namen, namelijk Jackie Groenen, Daniëlle van de Donk en Sherida Spitse. Beerensteyn kreeg in de halve finale tegen Zweden de voorkeur boven Van de Sanden en Wiegman gunt eerstgenoemde aanvalster dit keer ook een basisplek. Martens kampte het gehele WK al met een pijntje, maar blijkt fit genoeg om samen met Beerensteyn en Vivianne Miedema het aanvalstrio te vormen.

Opstelling Nederland: Van Veenendaal; Van Lunteren, Dekker, Van der Gragt, Bloodworth; Groenen, Van de Donk, Spitse; Beerensteyn, Miedema, Martens.

Opstelling Verenigde Staten: Naeher, O'Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn; Mewis, Ertz, Lavelle; Heath, Morgan en Rapinoe.