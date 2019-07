Club Brugge stalt talent ‘met sterke mentaliteit’ wederom in Nederland

NEC heeft zich voor komend seizoen verzekerd van de diensten van Jellert Van Landschoot. De 21-jarige middenvelder, die ook als linksback kan spelen, komt op huurbasis over van Club Brugge en sluit per direct aan bij de eerste selectie, zo meldt de Nijmeegse club zondagmiddag. NEC heeft tevens een optie tot koop in de huurovereenkomst bedongen.

Van Landschoot sloot in 2004 aan in de jeugdopleiding van Club Brugge en doorliep sindsdien alle jeugdelftallen van de Belgische club. Tot een debuut in het eerste elftal kwam het vooralsnog niet. Voor Van Landschoot is zijn tijdelijke transfer niet de eerste keer dat hij voet zet op Nederlandse grond. In het seizoen 2017/18 speelde de middenvelder namelijk al één seizoen op huurbasis voor FC Eindhoven.

In 38 wedstrijden kwam Van Landschoot toentertijd tot drie doelpunten. Afgelopen seizoen werd de Belg aan OH Leuven verhuurd. “Met de komst van Jellert verzekeren we ons van een dynamische middenvelder die beschikt over een groot loopvermogen. Jellert is een speler met een sterke mentaliteit en dat zijn spelers die we graag zien in De Goffert”, benadrukt algemeen directeur Wilco van Schaik.

“Gezien zijn jonge leeftijd zit er ook nog veel rek in en gaan we ervoor om het komende seizoen onze gezamenlijke doelen te verwezenlijken. We wensen Jellert heel veel succes bij onze club.” Van Landschoot kijkt uit naar zijn periode bij NEC. “NEC is een mooie club met een grote historie en daar wil ik graag onderdeel van zijn. Het komende jaar wil ik mijn steentje bijdragen aan hopelijk veel goede resultaten voor de club.”

