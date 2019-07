PEC Zwolle moet recordaankoop maandenlang missen na oefenwedstrijd

PEC Zwolle heeft slecht nieuws gekregen in de aanloop naar het nieuwe seizoen. De Stentor meldt zondagmiddag namelijk dat onderzoek in het ziekenhuis een gebroken middenvoetsbeentje heeft uitgewezen bij Mike van Duinen. De aanvaller zal op korte termijn geopereerd worden.

Van Duinen liep de kwetsuur op tijdens de in 1-1 geëindigde oefenwedstrijd tegen FC Emmen van afgelopen vrijdag. Hij kwam tijdens dat duel halverwege het veld in, maar ging tien minuten later al weer hinkend naar de kant. De spits gaat aankomende week onder het mes en staat dan naar verwachting drie maanden aan de kant.

De blessure bij Van Duinen, die vorig jaar voor 750 duizend euro de duurste aankoop uit de Zwolse clubgeschiedenis werd, komt als een tegenvaller voor PEC. De geboren Hagenaar was vorig seizoen een belangrijke speler en kwam uiteindelijk tot acht doelpunten in de Eredivisie. Na de komst van Lennart Thy speelde Van Duinen ook vaak aan de linkerkant.