Zondag, 7 Juli 2019

Naam Janssen prijkt op lijst met acht vertrekkers

Fabián Ruiz wil Real Madrid alleen nul op het rekest geven als Napoli bereid is om zijn salaris te verdubbelen. De middenvelder annex Europees kampioen krijgt in Napels een bedrag van anderhalf miljoen euro per jaar. (AS)

Ook Atlético Madrid heeft interesse in Ruiz, die echter niet makkelijk weg zal komen uit het Stadio San Paolo. In het contract van de middenvelder met Napoli is geen transferclausule opgenomen. (Corriere dello Sport)

Tottenham Hotspur hoopt deze zomer afscheid te kunnen nemen van acht spelers. Naast Vincent Janssen mogen ook Danny Rose, Kieran Trippier, Serge Aurier, Victor Wanyama, Cameron Carter-Vickers, Josh Onomah en Marcus Edwards vertrekken. (Daily Mail)

Real Madrid heeft Francesco Totti gevraagd om ambassadeur van de club te worden. De oud-voetballer van AS Roma stelde de Spanjaarden in zijn actieve loopbaan tot tweemaal toe teleur, in 2001 en 2004. (Marca)

Newcastle United zal spoedig een formeel bod van Manchester United op Sean Longstaff ontvangen. In principe is men niet bereid om de middenvelder voor minder dan 55 miljoen euro te laten gaan, zeker niet na het vertrek van Ayoze Pérez. (The Sun)