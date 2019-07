Paris Saint-Germain slaat toe in Amsterdam en deelt vierjarig contract uit

De overstap van Mitchel Bakker naar Paris Saint-Germain hing al enige tijd in de lucht en de Franse grootmacht laat zondagmiddag via de officiële kanalen weten dat de komst van de linksback definitief is afgerond. De negentienjarige verdediger komt transfervrij over van Ajax en heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2023.

Bakker leek in januari al op weg naar PSG, maar vertraging in het afronden van het papierwerk gooide toen roet in het eten. De transfer van de vleugelverdediger is nu dus echter wel definitief afgerond, waardoor hij zich kan gaan richten op de volgende fase in zijn loopbaan. Doordat al eerder bekend was dat Bakker naar Frankrijk zou verhuizen, verloor hij in de tweede helft van het seizoen zijn basisplaats bij Jong Ajax.

De Amsterdammers hadden hun jeugdexponent, die in 2010 instroomde in de opleiding, graag langer aan boord gehouden, maar visten uiteindelijk achter het net. AC Milan toonde zich een halfjaar geleden ook voorzichtig geïnteresseerd in Bakker, terwijl verschillende Nederlandse clubs hem op huurbasis hoopten in te kunnen lijven.

Bakker kwam in het afgelopen seizoen uiteindelijk tot twee optredens in de hoofdmacht, in het toernooi om de TOTO KNVB Beker tegen Te Werve en Go Ahead Eagles. Namens Jong Ajax speelde hij uiteindelijk 37 wedstrijden, waarvan 22 in het voorbije jaar. In de laatste drie wedstrijden tegen Sparta Rotterdam, FC Twente en Almere City FC maakte hij wel weer de negentig minuten vol.