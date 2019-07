‘Ajax neemt leiding in transferstrijd met bod van ruim dertien miljoen’

Ajax neemt naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn afscheid van Matthijs de Ligt en Edson Álvarez geldt op dit moment als de topkandidaat om de aanvoerder op te volgen in het hart van de verdediging. De concurrentie voor de stopper van Club América is echter fors, aangezien Wolverhampton Wanderers en West Ham United eveneens azen op zijn komst.

Volgens het Mexicaanse Récord heeft Ajax tot nu toe het hoogste bod ingediend. De Amsterdammers hebben dik dertien miljoen euro over voor 21-jarige verdediger en komen daarmee het dichtst bij de vraagprijs van vijftien miljoen euro die Club América in gedachten heeft. Wolverhampton wil naar verluidt nog niet verder gaan dan negen miljoen, terwijl West Ham het rijtje sluit met een aanbieding van zeven miljoen.

Voor Álvarez zelf is Wolverhampton mogelijk de meest aantrekkelijke bestemming, aangezien hij zich in de Premier League meer in de kijker kan spelen en met Raúl Jiménez ook een landgenoot treft bij the Wolves. Club América heeft hier volgens Récord echter geen boodschap aan en de Mexicanen willen hun verdediger verkopen aan de club die met het hoogste bod komt, net als het in januari deed met Diego Lainez.

Ajax was een halfjaar geleden nadrukkelijk in de markt voor Lainez, die als vervanger van de mogelijk naar China vertrekkende David Neres werd gezien. Real Betis ging er echter uiteindelijk met de aanvaller vandoor, waarna besloten werd om Neres aan boord te houden. Als de Amsterdammers een soortgelijk scenario met Álvarez willen voorkomen lijken zij er dus nog een schepje bovenop te moeten doen. Vanuit Italië is er overigens ook voorzichtige interesse in de verdediger, maar er is vanuit dat land nog geen officieel bod uitgebracht en ook is niet duidelijk om welke club(s) het precies gaat.