Heracles doet zaken met Duitse promovendus: ‘Dit betekent veel voor mij’

Heracles Almelo heeft zich verzekerd van de diensten van Adrian Szöke, zo melden de Twentenaren zondagochtend via de officiële kanalen. De 21-jarige middenvelder komt over van 1. FC Köln en heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract. In de verbintenis is bovendien een optie voor nog een seizoen opgenomen.

“Dat ik deze stap kan maken betekent veel voor mij”, reageert de aanwinst op zijn overstap naar Heracles. “Als jonge speler verwacht ik mij bij Heracles Almelo goed te kunnen ontwikkelen. Veel aanvallers hebben dat in het verleden al bewezen, nu is het aan mij. Ik ben Heracles Almelo en 1. FC Köln dankbaar voor het mogelijk maken van deze overstap.”

Technisch manager Tim Gilissen geeft aan dat de scouting van zijn club Szöke al een tijd gevolgd heeft: “Hij heeft in het tweede elftal van 1. FC Köln laten zien dat hij aanvallend sterk is. Adrian kan op meerdere posities op het middenveld en in de aanval uit de voeten en heeft een neus heeft voor de goal. Gezien zijn leeftijd en kwaliteiten verwachten we dat hij hier de volgende stap in zijn carrière kan maken.” De Serviër stond de afgelopen drie jaar onder contract bij Köln en kwam vorig seizoen tot 12 doelpunten in 29 wedstrijden voor het tweede elftal van Die Geißböcke.

Tegenover de komst van Szöke staat het waarschijnlijke vertrek van Yoëll van Nieff. Heracles laat weten dat de middenvelder zondag niet aanwezig zal zijn op de Open Dag van de club omdat hij toestemming heeft gekregen om een transfer af te ronden. Waar de toekomst van Van Nieff, die vorig jaar transfervrij werd overgenomen van FC Groningen, precies ligt is nog niet duidelijk.