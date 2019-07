Frenkie de Jong: ‘Ik denk niet dat ze een tip van mij nodig hebben’

De Oranje Leeuwinnen spelen zondagmiddag hun eerste WK-finale en miljoenen Nederlanders zullen aan de buis gekluisterd zitten als de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman het in Lyon opneemt tegen regerend wereldkampioen de Verenigde Staten. Frenkie de Jong wordt een van de aandachtige toeschouwers en de kersverse aanwinst van Barcelona heeft vertrouwen in de goede afloop.

“Het is hartstikke leuk en ze doen het super goed. Ze zijn al Europees kampioen, ze weten dus hoe ze een finale moeten winnen. Ik heb er het volste vertrouwen in”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. De Jong denkt niet dat hij de Nederlandse voetbalsters nog van advies kan voorzien: “Ik denk niet dat ze een tip van mij nodig hebben. Zij hebben al een EK gewonnen en ik nog niet. Ik denk dat zij het beter weten dan ik.”

De Oranje Leeuwinnen zelf blikten met een sfeervolle video vooruit op het treffen met de Amerikaanse vrouwen. Daniëlle van de Donk vertolkt de hoofdrol in het filmpje, waarin eerst een eerbetoon wordt gebracht aan de Verenigde Staten en waarin vervolgens de prestaties van Nederland voorbijkomen. Voor Van de Donk is de video een reactie op een uitspraak van Megan Rapinoe, die zich eerder in een interview afvroeg ‘tegen wie de VS ook al weer speelden’: “Dat vind ik arrogant. Dat mag, iedereen z’n eigen ding. Maar zo zijn wij niet.”

“Ik vind het geen teken van respect. Dat moet je niet doen, daar zijn ze te groot voor. Zeker zij. Ik had zoiets niet verwacht en vond dat jammer.” Van de Donk geeft wel toe dat Oranje als de underdog de eindstrijd in zal gaan: “Iedereen verwacht dat zij winnen. Dat neemt bij ons wel een soort van druk weg. Het enige wat wij kunnen doen, is verrassen. Maar natuurlijk willen we wel héél graag winnen.”