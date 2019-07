‘Dat de club zeventig miljoen euro voor mij betaalt, is een sterk signaal’

Tanguy Ndombélé rondde eerder deze week zijn transfer naar Tottenham Hotspur af en de Fransman is voor maximaal zeventig miljoen euro de duurste aankoop aller tijden van de Londenaren. De middenvelder werd de afgelopen maanden ook genoemd bij clubs als Manchester United en Juventus, terwijl Kylian Mbappé liet doorschemeren hem graag bij Paris Saint-Germain te willen verwelkomen. Ndombélé is er echter van overtuigd dat hij de juiste keuze heeft gemaakt.

“PSG is inderdaad een geweldige club, uit de stad waar ik opgegroeid ben. Ik ben echter niet teleurgesteld. Naast het voetbal is het voor mij als persoon beter om naar Londen te gaan. Ik kan op deze manier een nieuw land ontdekken, een nieuwe voetbalcultuur. Ik kom buiten mijn eigen cocon”, vertelt hij in gesprek met L’Équipe. “Tottenham heeft een jong team met enorm goede spelers.”

“Als een club het tot de finale van de Champions League heeft weten te schoppen kijk je ook naar de rest van het project. Dat zij zeventig miljoen euro voor mij op tafel hebben gelegd, was een sterk signaal. Als ik naar Tottenham kijk, zie ik een grote Europese club. Om die volgende stap te kunnen zetten, was dit de beste keus.” Ndombélé liet zijn keuze voor the Spurs ook afhangen van de aanwezigheid van Mauricio Pochettino: “Ik heb daar lang over nagedacht, Tottenham heeft een van de beste trainers van de wereld.”

“Het feit dat hij je wil hebben, zorgt ervoor dat je met hem samen wil gaan werken. Hij is degene die een verschuiving in mijn besluit heeft veroorzaakt. Het is moeilijk om te beschrijven, maar hij weet hoe hij mensen moet raken, hoe hij een blijvende indruk achter moet laten. Hij keek me in de ogen en zei: ‘Kom hiernaartoe, ik weet zeker dat je hier beter zal worden.’ Het zijn dit soort kleine dingen geweest die mij hebben doen besluiten om daar te tekenen. Ik kon zien dat hij mij echt, oprecht wilde hebben, dat hij mij echt een goede speler vindt.”