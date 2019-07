‘Het was een fout, Messi en ik hadden allebei geel moeten krijgen’

Lionel Messi incasseerde zaterdagavond de tweede rode kaart uit zijn carrière tijdens de troostfinale van de Copa América tegen Chili. De sterspeler van Argentinië was betrokken bij een opstootje met Gary Medel, waarna arbiter Mario Díaz de Vivar het duo rood gaf. Messi liet na afloop van de wedstrijd duidelijk zijn onvrede over deze beslissing blijken en ook Medel is niet blij met het ingrijpen van de scheidsrechter.

“Ik ben het niet eens met alle beslissingen die genomen zijn. Het is voetbal en het zou eigenlijk op het veld achter moeten blijven, maar de scheidsrechter heeft het enorm slecht aangepakt. Het had voor ons allebei een gele kaart moeten zijn en daarmee zou de kous af zijn geweest. De scheidsrechter heeft een fout gemaakt door ons allebei weg te sturen”, liet Medel na de wedstrijd optekenen door verslaggevers.

“Ik dacht ook dat het geel zou worden, we gaven elkaar een paar duwen en dat was het. Het was geel, het was een moment in het heetst van de strijd. De scheidsrechter heeft het enorm slecht aangepakt”, was Medel duidelijk. Wat de Chileen betreft was dit niet de eerste keer deze Copa América dat de arbitrage verkeerd zat: “Ik denk dat Argentinië benadeeld werd tegen Brazilië (in de halve finale, red.).”

“Brazilië had uitgeschakeld moeten worden, dat was niet correct. Ik voel bewondering voor de Argentijnse ploeg, zij hebben altijd prijzen gewonnen. We hebben allebei een geweldig team.” Messi liet uit frustratie de medaille-uitreiking na afloop van de wedstrijd aan zich voorbijgaan en die beslissing kon op begrip rekenen bij Medel: “Ik weet niet wat er door zijn hoofd gaat, maar het is zijn goed recht en het is logisch dat hij boos is na de wedstrijd tegen Brazilië.”