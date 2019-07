Real Madrid biedt tachtig miljoen plus Bale of Isco

Yacine Brahimi heeft zichzelf aangeboden bij AS Roma. De aanvaller annex Algerijns international is transfervrij na zijn vertrek bij FC Porto en leek aanvankelijk op weg naar Arsenal. (Corriere dello Sport)

De kogel is door de kerk: David de Gea signeert nog deze maand een nieuwe verbintenis met Manchester United. De doelman gaat een contract tot medio 2024 ondertekenen en zal elke week 390.000 euro ontvangen. (The Sun)

AC Milan wil Lucas Biglia bij Fiorentina aanbieden om de vraagprijs voor Jordan Veretout omlaag te halen. De middenvelder van de club uit Florence wordt ook gevolgd door AS Roma en Napoli. (Sky Italia)