‘Ajax informeerde tevergeefs naar nieuwe spits van Atlético Madrid’

Ajax heeft met Kasper Dolberg, Klaas-Jan Huntelaar en Dusan Tadic al een aantal spelers onder contract staan die in de punt van de aanval uit de voeten kunnen. Directeur voetbalzaken Marc Overmars lijkt in januari echter nog een poging gedaan te hebben om een nieuwe spits aan te trekken, aangezien AS zondagochtend weet te melden dat de Amsterdammers in de winterstop tevergeefs bij Benfica aan hebben geklopt voor Ivan Saponjic.

De 21-jarige Saponjic is sinds de zomer van 2017 actief bij os Águias, dat hem tussendoor verhuurde aan Zulte Waregem en hem afgelopen seizoen zijn wedstrijden bij Benfica B liet spelen. In de voorbije voetbaljaargang maakte hij 6 doelpunten in 28 wedstrijden namens de beloften en de aanvaller was vorige maand ook namens Servië Onder-21 present op het EK in Italië en San Marino, waar hij in de poulefase in actie kwam tegen Denemarken.

Ajax heeft, volgens bovengenoemde sportkrant, net als Anderlecht in januari naar Saponjic geïnformeerd. Benfica heeft toen echter laten weten dat hij niet mocht vertrekken, omdat de Portugese grootmacht de fout die het eerder maakte met Luka Jovic niet wilde herhalen. Saponjic’ landgenoot werd eerder voor twee seizoenen aan Eintracht Frankfurt verhuurd, waarna de Duitsers hem voor zeven miljoen euro definitief inlijfden en hem vrijwel meteen voor zestig miljoen doorverkochten aan Real Madrid.

Saponjic lijkt nu echter wel op weg naar Atlético Madrid, dat op zoek is naar een spits als back-up van Álvaro Morata en Diego Costa. Los Colchoneros betalen Benfica een transfersom en een deel van de transferrechten van de spits blijven in handen van de club uit Lissabon, die bij een eventuele toekomstige transfer dus weer mee profiteert. Saponjic zou later op de zondag al in Madrid kunnen arriveren voor de medische keuring.