‘AS Roma kan kiezen tussen Higuaín of Alderweireld plus tientallen miljoenen’

Nicolò Zaniolo kwam een jaar geleden als onderdeel van de deal die Radja Nainggolan naar Internazionale bracht naar AS Roma en de jongeling was een van de weinige lichtpuntjes in een verder teleurstellend verlopen seizoen voor de Romeinen. Zaniolo maakte indruk met zijn goede acties en zijn zes doelpunten, waaronder een dubbelslag tegen FC Porto in de Champions League.

De twintigjarige creatieveling heeft met zijn prestaties ook de aandacht van andere clubs getrokken en het wordt mogelijk lastig voor i Giallorossi om het talent deze zomer aan boord te houden. De twee partijen zijn al geruime tijd in gesprek over een nieuw contract voor Zaniolo, maar komen vanwege de salariseisen van het kamp van de Italiaans international nog niet tot een akkoord.

Sporitalia en Corriere dello Sport speculeren zondagochtend over een vertrek van Zaniolo, waarbij Juventus en Tottenham Hotspur momenteel de meest waarschijnlijke opties lijken. Roma zou in totaal 60 miljoen euro willen zien voor de spelmaker en the Spurs hopen dat een bod van 23 miljoen euro plus de diensten van Toby Alderweireld genoeg is om Zaniolo los te weken uit het Stadio Olimpico.

De Londenaren krijgen echter stevige concurrentie van Juventus en in Italië gaat men ervan uit dat Zaniolo een transfer naar La Vecchia Signora zou verkiezen boven een verhuizing naar Engeland. Juventus is ook bereid om een speler in een eventuele deal te betrekken: Roma is al langer geïnteresseerd in Gonzalo Higuaín en de overbodige spits mag de gang naar de Italiaanse hoofdstad maken. Dit zou Edin Dzeko weer de kans geven om een transfer te maken naar Inter.