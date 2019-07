Toornstra: ‘Een aderlating, een goede speler gaat dan naar een concurrent’

Feyenoord zag met Tonny Vilhena en Jordy Clasie al twee belangrijke krachten van het afgelopen seizoen vertrekken en ook Steven Berghuis wordt in verband gebracht met een transfer. De aanvaller zou bovenaan het lijstje staan bij PSV om Hirving Lozano of Steven Bergwijn op te volgen, waardoor een binnenlandse transfer lonkt voor de veertienvoudig international van het Nederlands elftal. Jens Toornstra hoopt echter dat het niet zo ver komt.

“Ja, daar heb je het wel over. Maar dat is zijn zaak verder. We hebben het er vooral over hoe hij zich voelt en hij heeft het hier ook hartstikke naar zijn zin. Vandaag heeft hij lekker gevoetbald, was hij goed in de combinatie met een aantal spelers”, reageerde Toornstra na de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht.

De middenvelder hoopt dat zijn ploeggenoot volgend seizoen nog gewoon in De Kuip te bewonderen is, aangezien zijn vertrek Feyenoord van een belangrijke speler zou beroven: “Dat zou voor ons een aderlating zijn, dat lijkt me duidelijk. Het is een goede speler die dan naar een concurrent gaat en dat is niet heel goed voor ons.”

“Hij weet wel dat wij willen dat hij blijft. Maar het is zijn keuze, zijn carrière en zijn loopbaan. Zolang hij hier speelt, is het mooi”, ging Toornstra, die niet denkt dat hij zelf ooit de overstap naar een rivaal zou maken, verder. “Dat denk ik niet, maar iedereen is anders.”