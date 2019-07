Uitspraken van boze Lionel Messi wekken woede: ‘Dit is onacceptabel’

Een oorlog tussen de Argentijnse voetbalbond (AFA) en de Zuid-Amerikaanse bond (CONMEBOL) is aanstaande, zo verzekeren tal van media in Zuid-Amerika. De uitspraken van Lionel Messi na de troostfinale tegen Chili (2-1) in de Arena Corinthians waren tegen het zere been van de CONMEBOL, dat via een officieel statement laat weten afstand te nemen van de uitlatingen van de Argentijnse vedette. “Het is een gebrek aan respect”, zo klinkt het.

Messi werd in de eerste helft met een directe rode kaart van het veld gestuurd na een opstootje met Gary Medel, die ook mocht inrukken, en spuwde na afloop zijn gal. Hij weigerde zelfs zijn bronzen medaille tijdens de ceremonie in ontvangst te nemen. “Ik weigerde omdat ik geen onderdeel wil zijn van de corruptie en dit gebrek aan respect. We hadden meer verdiend dan dit, maar ze wilden ons niet in de finale hebben. De corruptie en de scheidsrechters hebben de mensen niet de kans gegeven om te genieten.”

“Het voetbal is geruïneerd. De waarheid moet gezegd worden.” Na de verloren halve finale tegen gastland Brazilië was Messi afgelopen week al bijzonder kritisch op de arbitrage en verzekerde hij dat Brazilië ‘te veel macht’ heeft. "Ik denk dat ik met rood van het veld ben gestuurd vanwege mijn eerdere uitspraken dit toernooi. Of Brazilië de Copa América zal winnen? Ik twijfel er niet eens aan. Helaas, maar ik denk dat Brazilië vrije doortocht heeft. Ik hoop dat de scheidsrechters en de VAR er echter niets mee te maken hebben en dat Peru een eerlijke kans krijgt om de strijd aan te gaan. Maar ik zie het somber in.”

De CONMEBOL kwam enkele uren na de troostfinale met een verklaring. “In het voetbal win je soms en verlies je soms. Het accepteren en respecteren van een resultaat is fundamenteel op het gebied van Fair Play. Dat geldt ook voor de beslissingen die de arbiters nemen, het zijn menselijke keuzes die altijd beter kunnen. Het is onacceptabel dat op basis van enkele incidenten ongefundeerde uitlatingen worden gedaan, uitspraken die niet op waarheid berusten en de integriteit van de Copa América in twijfel trekken.”

“De uitlatingen zijn een gebrek aan respect jegens de concurrentie, jegens alle voetballers en jegens alle professionals van de CONMEBOL.” De AFA heeft al laten weten dat men de rode kaart van Messi gaat aanvechten en is daarnaast van mening dat Wilson Seneme, hoofd van de scheidsrechterscommissie van de CONMEBOL, moet aftreden.