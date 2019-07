Voormalig wonderkind van Barcelona tekent in Mexico: ‘Dromen komen uit’

Giovani Dos Santos gaat voor het eerst in zijn loopbaan in eigen land spelen. Club América uit Mexico maakt via de officiële kanalen de komst van de dertigjarige aanvaller bekend. Dos Santos vertrok nog voor de start van het huidige Major League Soccer-seizoen bij Los Angeles Galaxy, dat zijn nog een jaar doorlopende contract afkocht.

De regelgeving van de MLS stond niet toe dat Dos Santos direct bij een andere club aan de slag ging. De aanvaller werkte op het trainingscomplex van het nationale elftal in Mexico-Stad aan zijn conditie, na hersteld te zijn van enkele fysieke klachten. Diverse clubs uit zijn geboorteland toonden belangstelling en Club América kwam als winnaar uit de strijd.

“Dromen komt uit”, laat Dos Santos via sociale media weten. “Ik ben heel blij om bij de grootste club van Mexico te hebben getekend.” Jonathan Dos Santos, op de loonlijst van Los Angeles Galaxy, is blij voor zijn broer. “Spelen voor Club América was één van de dromen die we van kleins af aan hadden. Nu is het werkelijkheid voor jou. Je verdient het.”

De link met Club América is altijd sterk geweest, daar vader Zizinho in de jaren tachtig voor las Aguilas uitkwam. Dos Santos werd een grote toekomst voorspeld toen hij in 2005 het WK Onder-17 op zijn naam schreef. De aanvallende middenvelder annex aanvaller kwam alleen in 2007/08 in actie voor Barcelona, de club waar hij op elfjarige leeftijd arriveerde.

Barcelona verkocht Dos Santos voor minimaal zes miljoen euro aan Tottenham Hotspur, waar hij verspreid over 4 seizoenen maar tot 33 duels kwam. De Mexicaan werd driemaal uitgeleend en speelde naderhand in Spanje ook voor Real Mallorca en Villarreal. In 2015 ondertekende hij een contract met Los Angeles Galaxy.