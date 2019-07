Seedorf baalt na eliminatie van eigen spelers: ‘Dat was niet de bedoeling’

Zaterdagavond viel voor Kameroen het doek in de achtste finales van de Afrika Cup. De ploeg van bondscoach Clarence Seedorf en assistent-trainer Patrick Kluivert verloor in Alexandrië met 3-2 van Nigeria en kan titelprolongatie zodoende op zijn buik schrijven. Seedorf was na afloop kritisch op zijn manschappen.

Nadat Kameroen een 1-0 achterstand in de slotfase van de eerste helft nog had omgebogen in een 1-2 voorsprong, ging het na rust alsnog fout voor de Ontembare Leeuwen. "We hebben niet vrij gespeeld. We maakten heel veel foutjes in de eerste helft, dat bracht hen in de wedstrijd. De 1-0 heeft ons wakker gemaakt, daarna werd het wel wat beter. Gelukkig maken we een goede goal, eigenlijk een beetje wat we hadden voorbereid: tussen de linies ontvangen en met onze buitenspelers gevaarlijk worden", vertelt Seedorf aan FOX Sports.

"Maar de tweede helft gingen we weer afwachtend spelen, dat was niet de bedoeling", vervolgt de oud-middenvelder kritisch. "Het is een open wedstrijd geweest en we hebben een hoge tol betaald aan Nigeria met onze foutjes. Het kon alle kanten op, dat was eigenlijk een beetje jammer. Ik heb de jongens bedankt, ze hebben hard gewerkt en goed gevoetbald. Vandaag minder, maar dat is sport hè. We moeten weer verder gaan."

Seedorf weet niet wat de uitschakeling betekent voor zijn eigen toekomst, ondanks dat hij een doorlopend contract heeft met de voetbalbond van Kameroen. “Dat zullen we wel zien, daar maak ik me niet zo druk om. Jammer dat we niet verder gaan, want ik had deze ploeg wel verder willen zien groeien in het toernooi, maar het is wat het is”, besluit hij teleurgesteld.