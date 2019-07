‘Concurrent van Justin Kluivert gaat bij transfer 40 miljoen euro verdienen’

Stephan El Shaarawy is op weg naar de Chinese competitie. Sky Italia meldt zaterdagavond dat de 26-jarige aanvaller op het punt staat AS Roma te verruilen voor Shanghai Shenhua. Roma houdt naar verluidt ongeveer achttien miljoen euro over aan de verkoop van El Shaarawy, wiens contract in het Stadio Olimpico nog maar één jaar doorloopt.

Voor El Shaarawy zelf lonkt ook de jackpot: Shanghai Shenhua heeft de buitenspeler een contract voor drie seizoenen voorgelegd, waarin hij ongeveer veertig miljoen euro kan gaan verdienen. Roma en Shanghai Shenhua hebben elkaar zaterdag gevonden in een transfersom voor El Shaarawy van achttien miljoen euro, inclusief bonussen

De 23-voudig international van Italië zal zondag op het vliegtuig naar China zal stappen, waarna hij snel medisch gekeurd zal worden. Andere grote namen die op dit moment onder contract staan bij Shanghai Shenhua zijn Odion Ighalo (ex-Watford) en Fredy Guarín (ex-Internazionale en ex-FC Porto). De ploeg staat momenteel op een veertiende plaats op het hoogste niveau in China.

Voor El Shaarawy wordt het zijn eerste avontuur buiten Europa. Hij debuteerde in het Italiaans betaald voetbal voor Genoa en speelde daarna nog voor Padova, AC Milan en AC Monaco. Milan verkocht hem in de zomer van 2016 voor ongeveer dertien miljoen euro aan Roma. El Shaarawy beleefde afgelopen seizoen een prima seizoen bij Roma: met 11 doelpunten in 28 optredens kroonde hij zich tot competitietopscorer van de Romeinen. Het naderende vertrek van El Shaarawy betekent mogelijk goed nieuws voor Justin Kluivert, die het afgelopen seizoen regelmatig op de bank werd gehouden door de Italiaan.