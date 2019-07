Argentinië wint troostfinale ondanks rood Lionel Messi

Argentinië heeft zaterdag de derde plaats op het toernooi om de Copa América opgeëist. Het team van bondscoach Lionel Scaloni zegevierde in de Arena Corinthians met 2-1 over Chili, de kampioen van 2015 en 2016. Doelpunten van Sergio Aguëro en Paulo Dybala voor rust gaven de doorslag in een duel dat vooral zal worden herinnerd vanwege een stevig akkefietje tussen Lionel Messi en Gary Medel. Beiden ontvingen een rode kaart.

In een bijzonder enerverende eerste helft legde Argentinië, met Nicolás Tagliafico in de eerste elf, de basis voor de overwinning in Sao Paulo. Na twaalf minuten spelen nam de ploeg van Scaloni de leiding. Messi werd ter hoogte van de middenlijn ten val gebracht en nam de toegekende vrije trap razendsnel. De defensie van Chili verkeek zich op diens pass en de doorgebroken Aguëro, die zich niet door Gabriel Arias liet afstoppen en de bal tegen de touwen werkte: 1-0. Tot overmaat van ramp voor Chili moest Alexis Sánchez luttele minuten later geblesseerd afhaken.

Tien minuten na de 1-0 verdubbelde Argentinië de voordelige marge: Dybala nam een goede pass van Giovani Lo Celso perfect mee en wipte het leer heerlijk over Arias heen. Acht minuten voor rust kwamen beide teams met tien man te staan. Messi en Medel waren de hoofdrolspelers in een akkefietje waarbij laatstgenoemde ogenschijnlijk de meeste moeite had om met zijn schouders en borst van zijn tegenstander af te blijven. De dienstdoende arbiter deelde beide spelers echter een rode kaart uit, tot verbazing van Messi en zijn ploeggenoten.

De VAR bekeek het incident, maar greep niet in. Messi kreeg slechts één keer eerder rood. Opmerkelijk genoeg was dat tijdens zijn eerste A-interland, toen de sterspeler van la selección albiceleste in een oefenduel met Hongarije een minuut na zijn invalbeurt werd weggestuurd. Na het verloren halvefinaleduel met Brazilië (2-0) liet Messi al weten behoorlijk klaar te zijn met de scheidsrechters op het toernooi.

Argentinië kreeg vlak na de rust een goede kans op de 3-0, maar Arias stond op enkele meters van zijn doel pogingen van Lo Celso en Dybala in de weg. Een cruciaal moment, daar Chili na een uur spelen de achterstand verkleinde. Ofschoon de charge van Lo Celso op het linkerbeen van Charles Aranguiz buiten het strafschopgebied was, wees de arbitrage op aanraden van de VAR naar de stip. Arturo Vidal benutte het buitenkansje door het midden: 2-1. Een comeback van Chili bleef echter uit. Argentinië kreeg via Aguëro kansen om het duel in het slot te gooien, maar uiteindelijk gaven de twee doelpunten voor rust de doorslag.