Zuid-Afrika zorgt voor Wonder van Caïro en vloert gastland Egypte

Zuid-Afrika heeft in de achtste finales van de Afrika Cup voor een daverende verrassing gezorgd. De ploeg van bondscoach Stuart Baxter wist zaterdagavond in Caïro namelijk tegen alle verwachtingen in gastland Egypte te elimineren: 0-1. Thembinkosi Lorch groeide in de 85ste minuut van de wedstrijd uit tot matchwinner, door op aangeven van Lebo Mothiba het enige doelpunt van de wedstrijd te maken. Sparta Rotterdam-spits Lars Veldwijk maakte in de blessuretijd van de wedstrijd bij Zuid-Afrika nog zijn rentree als invaller. Zuid-Afrika stuit nu in de kwartfinales op Nigeria.

Egypte begon als torenhoge favoriet aan de wedstrijd, maar Zuid-Afrika liet zich zeker niet overrompelen door het gastland. Bafana Bafana begonnen gedurfd en waren in het eerste kwart van de wedstrijd tweemaal gevaarlijk via Percy Tau. De middenvelder beproefde tot tweemaal toe zijn geluk van afstand, maar doelman Mohamed El-Shenawy gaf beide keren geen krimp. Even later zeilde een knal van Lorch rakelings voorbij het doel van El-Shenawy.

Tussendoor had Egypte wel de grootste kans van de wedstrijd tot dan toe gehad. Trezeguet werd gelanceerd door Mohamed Salah, maar het rollertje van de linkeraanvaller leverde vervolgens geen problemen op voor keeper Ronwen Williams. Egypte en Zuid-Afrika maakten er verder een zeer vermakelijke eerste helft van, waarin het spel op en neer golfde. Voormalig Feyenoorder Kamohelo Mokotjo was op slag van rust nog eens gevaarlijk van afstand, maar El-Shenawy hoefde niet in actie te komen.

De teams gingen zo zonder doelpunten aan de thee. Tien minuten na de onderbreking kreeg Trezeguet opnieuw een enorme kans, weer na voorbereidend werk van Salah. Trezeguet kon vrij uithalen na een schitterende steekpass van Salah, maar Williams kon, net als in de eerste helft, betrekkelijk eenvoudig redden. Zuid-Afrika had het in tweede helft lastiger, maar werd gaandeweg weer gevaarlijker richting het doel van Egypte. Zo scheerde een kopbal van verdediger Thulani Hlatshwayo rakelings naast, terwijl Lorch bijna El-Shenawy verraste in de korte hoek.

De krachten vloeiden langzaam weg bij beide teams, maar Zuid-Afrika wist er in de absolute slotfase toch nog een succesvolle aanval uit te persen. Bongani Zungu combineerde fraai met Mothiba, waarna laatstgenoemde de opgestoomde Lorch vrijspeelde in de as van het veld. De aanvaller nam de bal vervolgens perfect aan en rondde uiteindelijk oog in oog met El-Shenawy beheerst af. Lorch werd vervolgens in de blessuretijd afgelost door Veldwijk. Laatstgenoemde miste nog een grote kans, maar dat werd Zuid-Afrika uiteindelijk niet fataal. Vitesse-middenvelder Thulani Serero zat overigens negentig minuten op de bank bij Zuid-Afrika.