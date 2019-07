VIDEO - Lionel Messi ontvangt eerste rode kaart sinds augustus 2005

Lionel Messi heeft zaterdagavond in de troostfinale van de Copa América voor het eerst sinds 17 augustus 2005 een rode kaart ontvangen. De Argentijnse superster van Barcelona werd in de wedstrijd tegen Chili in de eerste helft geprovoceerd door Gary Medel, waarna beide spelers met een directe rode kaart van het veld werden gestuurd. Het betekende voor Messi pas zijn tweede rode kaart in zijn loopbaan.