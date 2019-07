‘Antoine Griezmann weigert zich zondag te melden bij Atlético Madrid’

Antoine Griezmann heeft Atlético Madrid naar verluidt laten weten dat hij zich zondagavond om acht uur niet zal melden op het trainingscomplex. De nummer twee van het voorbije LaLiga-seizoen is de voorbereiding op de komende voetbaljaargang al gestart, maar de internationals die in juni nog in actie kwamen hoeven zich pas op 7 juli te melden. Marca en Mundo Deportivo stellen dat de Fransman hoe dan ook niet zal komen opdagen.

Atlético haalde vrijdagavond in een verklaring uit naar Barcelona, dat op onwettige wijze zou hebben gepoogd Griezmann over te nemen. “We vinden dat Barcelona en Griezmann respectloos zijn geweest ten opzichte van Atlético Madrid en al zijn fans”, schreef de club uit de Spaanse hoofdstad op haar website. “De consequentie daarvan is dat Atlético Griezmann instrueert om zich zondag te melden, zodat hij met zijn teamgenoten kan beginnen aan de voorbereiding op het seizoen.”

Griezmann zou Atlético tegelijkertijd hebben laten weten dat hij de verklaring van de club ‘jammer’ vindt en ‘persoonlijk teleurgesteld is over de gang van zaken’. De aanvaller kondigde in mei aan dat hij Atlético in de zomer zou gaan verlaten. Ondanks een tot medio 2023 lopend contract was de de wereldkampioen met de clubleiding van los Colchoneros overeengekomen dat hij na vijf jaar zijn heil elders mocht gaan zoeken. Hij is dan ook niet van plan om zondagavond op het trainingscomplex te verschijnen, zo klinkt het.

“Enkele dagen later ontdekten wij dat Griezmann al in maart een overeenkomst sloot met Barcelona, waarmee hij al sinds februari in onderhandeling was", meldde Atlético vrijdagavond. Het zint Atlético dan ook niet dat de overeenkomst tussen Barcelona en Griezmann kort voor het belangrijke duel tussen Atlético en Juventus in de achtste finales van de Champions League gesloten werd.

Marca verzekert dat het Atlético was die Griezmann opdroeg om zo snel mogelijk zijn vertrekwens openbaar te maken, om duidelijkheid te hebben over de te voeren strategie op de zomerse transfermarkt. Barcelona vroeg Atlético om een uitgestelde betalingsregeling voor de naar 120 miljoen verlaagde transferclausule, waarop de Madrilenen zich terugtrokken uit de onderhandelingen. Volgens de laatste berichten zullen de Catalanen de clausule in de loop van komende week alsnog in een keer lichten.