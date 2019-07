Liverpool werkt achter de schermen aan tweede aankoop

Gervinho heeft zich door zijn goede prestaties bij Parma in de kijker gespeeld. Fenerbahçe, Galatasaray, Lille OSC, AS Monaco, Fiorentina en Internazionale hebben de aanvaller allen een aanbieding gedaan. (Sportitalia)

Sassuolo heeft een vervanger van de mogelijk naar Fiorentina vertrekkende Pol Lirola op het oog. I Neroverdi zien in Jeremey Toljan van Borussia Dortmund een geschikte nieuwe rechtsback. (Sky Italia)

De Ivoriaan werd in een eerder stadium ook in verband gebracht met Bayern München.