Jaap Stam tempert verwachtingen: ‘Dat laten ze dan ook op Twitter zien’

Marouan Azarkan was zaterdag de grote smaakmaker bij Feyenoord in het oefenduel met FC Dordrecht. De zeventienjarige aanvaller mocht in de tweede helft als invaller zijn opwachting maken en gidste de Rotterdammers met twee doelpunten uiteindelijk naar een 1-2 overwinning. Azarkan is vanzelfsprekend tevreden met zijn invalbeurt en kan daarnaast rekenen op de complimenten van trainer Jaap Stam en teamgenoot Jens Toornstra.

Azarkan krijgt in de voorbereiding de kans van Stam en profileert zich vooralsnog uitstekend. Het talent wist al te scoren in de eerste oefenwedstrijd tegen SDC Putten (0-6) en in het duel met Dordrecht nam hij zelfs de gehele doelpuntenproductie van Feyenoord voor zijn rekening. Azarkan opende al vroeg in de tweede helft de score na een fraaie individuele actie en bepaalde uiteindelijk twintig minuten voor tijd de eindstand. Tussendoor had Jaron Vicario namens Dordrecht voor de gelijkmaker gezorgd.

Azarkan had het meest genoten van zijn eerste doelpunt, geeft hij toe in gesprek met FOX Sports. "Dat was een individuele actie van mij", stelt de buitenspeler. "Ik ben behendig, zoek graag de één tegen één op en kruip overal tussen. Tegen Putten heb ik ook een goaltje meegepikt en ben ik ook een mannetje voorbij gekomen. Dat is wel mijn speelstijl. Het is nu mijzelf zo goed mogelijk laten zien. Ik doe elke wedstrijd en training mijn best en hoop dat ik zo mag blijven aanhaken bij het eerste. Ik vind het goed als ik bij het eerste blijf trainen en minuten maak in Onder-19. Maar hopelijk kan ik mijn debuut meepikken dit jaar, in De Kuip."

Stam prijst Azarkan, die volgens de nieuwbakken Feyenoord-trainer 'hartstikke goed kan voetballen'. "Hij heeft fantastische bewegingen, scoort twee goals en wij vinden dat ook hartstikke fijn." Toch kraakt Stam ook enkele kritische noten. Volgens de oud-verdediger is het zaak dat Azarkan consistent is in zijn acties. "Als hij dat soort dingen doet dan valt dat altijd op. Dat laten ze dan ook op Twitter zien. Zo van: kijk dit. Maar de andere 98 minuten zijn er ook nog, hoor. Daar moet je ook wel even over nadenken." Ook Toornstra prijst het potentieel van Azarkan. "Een hele behendige jongen, heel handig aan de bal. Een jonge speler nog, maar zeker heel veel potentie. Dat zagen we vandaag bij de goals denk ik wel", aldus de ervaren middenvelder.