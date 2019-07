‘Charlison Benschop krijgt zijn zin en blijft actief in Eredivisie’

Charlison Benschop lijkt in de Eredivisie actief te blijven. Het Algemeen Dagblad meldt zaterdagavond dat FC Groningen waarschijnlijk de nieuwe werkgever van de 29-jarige spits wordt. Benschop kwam het afgelopen halfjaar op huurbasis uit voor De Graafschap, dat hem huurde van het Duitse FC Ingolstadt 04. Bij die laatste club liep Benschop begin deze maand uit zijn contract.

Benschop kon niet voorkomen dat De Graafschap afdaalde naar de Keuken Kampioen Divisie, maar speelde zich in de tweede seizoenshelft wel in de kijker. De centrumaanvaller speelde veertien competitiewedstrijden voor de club uit Doetinchem en was daarin goed voor drie doelpunten. Hij viel verder vooral op als sterk aanspeelpunt.

Benschop had nog een doorlopend contract bij FC Ingolstadt, maar doordat die club degradeerde uit de 2. Bundesliga, kreeg hij een transfervrije status. Groningen ziet Benschop als 'een speler die zowel in een twee- als driespitsensysteem goed uit de voeten kan'. De verwachting is dat beide partijen op korte termijn een akkoord bereiken.

Benschop baarde vorige maand nog opzien, door de nationale ploeg van Curaçao te verlaten in afwachting van een transfer. De spits nam met Curaçao deel aan de Gold Cup, maar besloot na de eerste groepswedstrijd te vertrekken. Zonder Benschop stuntte men vervolgens door de kwartfinales te halen.