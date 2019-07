Paris Saint-Germain pikt derde zomeraanwinst op bij Chelsea

Paris Saint-Germain heeft zich versterkt met Marcin Bulka. De negentienjarige doelman uit Polen komt transfervrij over van Chelsea en heeft een contract voor twee seizoenen getekend, zo laat de Franse kampioen zaterdag weten via de officiële kanalen.

Bulka stond sinds 2016 onder contract bij Chelsea, dat de sluitpost op jonge leeftijd had weggeplukt uit de jeugdopleiding van Escola Varsovi. Hij zat een aantal keer bij de wedstrijdselectie van the Blues, maar debuteerde uiteindelijk nooit in het eerste. Bulka liep afgelopen maand uit zijn contract bij Chelsea en kon zodoende transfervrij verkassen.

PSG was al geruime tijd bezig met de komst van Bulka en meldt zaterdag dat de doelman zich nu ook daadwerkelijk verbonden heeft aan de club. Hij heeft tot de zomer van 2021 getekend en is blij met zijn overstap. "PSG staat erom bekend dat het jonge spelers de kans geeft zich te ontwikkelen. Na mijn periode in Engeland zal ik hier mijn best doen om me verder te ontwikkelen", reageert hij.

Bulka is na Pablo Sarabia en Ander Herrera de derde zomeraanwinst van PSG. Sarabia werd voor ongeveer achttien miljoen euro opgepikt bij Sevilla, terwijl Herrera transfervrij overkwam van Manchester United. Bulka lijkt bij PSG vooralsnog de concurrentiestrijd aan te moeten gaan met Alphonse Aréola en Kevin Trapp; Gianluigi Buffon vertrok eerder deze transferperiode transfervrij naar Juventus.