AZ maakt indruk en scoort vijf keer in oefenduel met Club Brugge

AZ heeft zaterdag het trainingskamp in Gelderland met een overtuigende zege afgesloten. Op het complex van Veluwse Boys werd Club Brugge met liefst 5-2 verslagen. Albert Gudmundsson (2x), Calvin Stengs, Björn Johnsen en Ferdy Druijf maakten de goals voor het team van Arne Slot.

Club Brugge liep al snel achter de feiten aan. Eerst kon Gudmundsson simpel scoren bij de tweede paal na voorbereidend werk van Jonas Svensson en daarna profiteerde Stengs van slecht uitverdedigen bij de Bruggelingen, die geen antwoord hadden op een schijnbeweging van Myron Boadu en zodoende na twaalf minuten al met 2-0 achter stonden.

Club Brugge kwam nauwelijks tot uitgespeelde kansen. Alleen de ingevallen Bredan Schoonbaert kon in de eerste helft doelman Rody de Boer een redding dwingen. Na rust voerde AZ de score op. Gudmundsson, Björn Johnsen en Ferdy Druijf zorgden ervoor dat er halverwege de tweede helft een 5-0 tussenstand op het scorebord stond.

In de slotfase scoorden de Belgen via Loïs Openda en Jelle Vossen nog twee keer. AZ boekte zodoende de tweede opeenvolgende zege tegen een aansprekende tegenstander, na de eerdere 1-0 overwinning op PAOK Saloniki. AZ oefent volgende week tegen Telstar en moet daarna klaar zijn voor de duels met Häcken, in de tweede voorronde van de Europa League.