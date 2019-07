Blij FC Groningen slaat toe: ‘Hij is heel bekend met de Eredivisie’

FC Groningen heeft Bart van Hintum voor twee seizoenen aan zich weten te binden. De 32-jarige ervaren verdediger komt transfervrij over van Heracles Almelo. Van Hintum heeft meer dan 350 officiële wedstrijden in het betaalde voetbal achter zijn naam staan en is dan ook een welkome versterking voor het team van trainer Danny Buijs.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus kent Van Hintum onder meer goed uit zijn periode in Almelo en is blij dat de verdediger nu zijn woord aan FC Groningen heeft gegeven. “Bij de samenstelling van een selectie, is een aantal facetten belangrijk. Eén ervan is ervaring binnen een spelersgroep”, legt de sportbestuurder op de clubsite uit. “Onze huidige selectie is jong en talentvol en wij vonden het belangrijk hieraan ervaring toe te voegen.”

“Niet alleen in leeftijd, maar ook in het aantal gespeelde wedstrijden. Bart heeft beide. Met zijn meer dan 350 wedstrijden in het betaalde voetbal kent hij het klappen van de zweep. Een Nederlandse jongen, die heel bekend is met de Eredivisie. Wij zien voor hem een belangrijke rol weggelegd op zowel het veld als in de kleedkamer en dat laatste is een niet te onderschatten factor binnen een team”, stelt Fledderus.

Van Hintum begon zijn professionele loopbaan bij TOP Oss. Vijf jaar later maakte hij de overstap naar FC Dordrecht en een seizoen later al lijfde PEC Zwolle de linksback in. Met de club uit Zwolle won en verloor Van Hintum een KNVB-bekerfinale. Dat laatste gebeurde in 2015 toen FC Groningen de Zwollenaren met 2-0 versloeg. In de zomer van 2016 ging Van Hintum bij het Turkse Gaziantepspor een buitenlands avontuur aan, maar zijn tweejarige overeenkomst werd na driekwart jaar ontbonden. Heracles Almelo pikte Van Hintum vervolgens transfervrij op.