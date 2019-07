Van Bommel greep mis: ‘Ik had gehoopt dat hij naar PSV zou komen’

Mark van Bommel had Arjen Robben graag verwelkomd bij PSV, zo erkent de trainer van de Eindhovenaren zaterdag. Robben zat enige tijd zonder club na zijn transfervrije vertrek bij Bayern München, maar besloot uiteindelijk deze week op 35-jarige leeftijd een punt te zetten achter zijn actieve spelersloopbaan.

Van Bommel erkent dat komend seizoen bij PSV graag de beschikking had gehad over Robben. "Ik heb veel contact met hem gehad, maar dat hebben we al jaren. Ik had gehoopt dat hij zou komen”, vertelt hij aan De Telegraaf. "Het is denk ik de allermoeilijkste beslissing uit zijn carrière geweest, om te stoppen. Zeker op zijn niveau, als je ziet wat hij nog presteert."

Van Bommel speelde als voetballer samen met Robben bij PSV, Bayern en het Nederlands elftal. Hij heeft niets meer dan lof over voor de oud-buitenspeler. "Hij had een specifieke actie die niet te verdedigen is. Daarbuiten is hij een op en topprofessional, waar ik mee gespeeld heb bij PSV, het Nederlands elftal en Bayern München. Dus ik weet precies wat hij doet, op en buiten het veld, en hoe hij leeft. Daarom heeft hij het ook zo lang volgehouden."

Tijdens zijn actieve spelersloopbaan keerde Van Bommel zelf in 2012 als routinier terug bij PSV. Daar sprak hij over met Robben. "Zeker. Het voordeel zou zijn geweest dat ik weet wat het is", stelt Van Bommel, die tijdens de gesprekken die hij voerde met Robben 'wel wat twijfel' voelde bij zijn oud-ploeggenoot. "Een streep door de rekening? Ik vind het gewoon erg jammer. Ik had hem er heel graag bij gehad", besluit Van Bommel.