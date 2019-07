Sepp van den Berg kent nerveuze eerste dag bij Liverpool: ‘Ik ga nu al viraal!’

Sepp van den Berg meldde zich zaterdag voor het eerst bij Liverpool. De zeventienjarige centrumverdediger maakte deze zomer voor een kleine twee miljoen euro de overstap van PEC Zwolle en maakte op Melwood, het trainingscentrum van Liverpool, voor het eerst kennis met manager Jürgen Klopp en zijn nieuwe teamgenoten. Van den Berg is in elk geval goed ontvangen, zo geeft hij aan op de clubsite van de Engelse grootmacht.

"Toen ik binnenliep was ik een beetje nerveus, maar ik begon al snel te praten met de spelers en de mensen van de staf. Ik voel me thuis hier, het voelt goed", vertelt de jongeling. "Iedereen is erg aardig tegen me. Ze zeiden me 'hallo' en hebben me geholpen me de vragen die ik had. Dit voelt als een fijne plek."

De eerste ontmoeting tussen Van den Berg en Klopp werd gefilmd door het mediateam van Liverpool. "Ik heb de beelden gezien op mijn telefoon! Ik ga nu al viraal!", lacht Van den Berg. "Ik had Klopp tot nu toe alleen op televisie gezien, dus het was nogal wat om hem in het echt te zien… Ik denk dat iedereen heeft kunnen zien dat ik een beetje nerveus was, maar hij is echt een aardige meneer. Ik voelde me op mijn gemak."

In totaal verschenen er zestien spelers bij de eerste training van Liverpool, daar de meesten nog met vakantie zijn. "Het was zwaar", blikt Van den Berg terug op zijn eerste oefensessie met the Reds. "De eerste dag van de voorbereiding was iets eenvoudiger bij de club waar ik eerst zat, maar het is prima. Ik voel me geweldig en ik voel me hier thuis. Dat is belangrijk voor me. Ik kijk enorm uit naar wat gaat komen. Ik ga hard trainen en hopelijk kan ik wat minuten maken."