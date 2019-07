Negentienjarige Mo Nitcheu dag na wedstrijd tegen VVV verongelukt

Mo Nitcheu is zaterdagochtend om het leven gekomen als gevolg van een auto-ongeluk. De negentienjarige aanvaller van Sint-Truiden was betrokken bij een ongeval waarbij de auto, waarin hijzelf, vier andere mannen en een vrouw zaten, in de gevel van een café in het Belgische Kortessem belandde. Geen van de inzittenden heeft het ongeluk overleefd.

De in Kameroen geboren Nitcheu kreeg zijn opleiding bij Diepenbeek, Sporting Hasselt, MVV Maastricht, Westerlo, Wellen en Sint-Truiden, waar hij in mei vorig jaar zijn eerste profcontract ondertekende. De aanvaller leek dit seizen voor een volgende stap in zijn loopbaan te staan en maakte vrijdag als invaller nog een goede indruk tijdens het in 3-3 geëindigde oefenduel met VVV-Venlo.

“Met diepe droefenis nemen wij afscheid van een van onze beloftevolle spelers, Mo Nitcheu. Vanuit de STVV-familie wensen we de familie en vrienden van Mo heel veel sterkte toe met dit grote verlies”, schrijft Sint-Truiden in een korte reactie. Ook VVV leeft mee met de nabestaanden: “Vreselijk nieuws vanuit onze tegenstander van gisteren. Heel veel sterkte aan iedereen die hem liefhad.”

Onder de vijf dodelijke slachtoffers is ook een andere ex-jeugdspeler van MVV te betreuren: Gerrit Bos. Ook Bos gold als een talent. Hij speelde bij MVV in meerdere jeugdelftallen en vertrok vervolgens naar België, waar hij een tijdje deel uitmaakte van de jeugdopleiding bij Racing Genk.