Promes haalt uit naar Johan Derksen: ‘Grootste clown in de voetbalwereld’

Johan Derksen uitte dit weekeinde forse kritiek op Quincy Promes en dat is overduidelijk in het verkeerde keelgat geschoten bij laatstgenoemde. De zomeraanwinst van Ajax heeft zaterdagmiddag via Instagram gereageerd op Derksen en steekt onder meer de draak met diens carrière als voetballer en het ongeluk dat de voetbalanalist eerder dit jaar overkwam.

Ajax telde eerder deze transferperiode maximaal 17,2 miljoen euro neer om Promes over te nemen van Sevilla. "Daar heb ik geen vertrouwen in”, reageerde Derksen dit weekeinde tegenover Veronica Inside op die transfer. “Die jongen heeft het eigenlijk nog nergens waargemaakt, in het Nederlands elftal ook nooit. Hij stond in Spanje niet in de basis. In Rusland (bij Spartak Moskou, red.) schoot hij er nog weleens een in, al zagen we daar zelden beelden van. Maar ik vind Promes geen speler die Ajax beter maakt."

De inhoudelijke kritiek van Derksen is kennelijk volledig verkeerd gevallen bij Promes, die zaterdagmiddag via Instagram hard uithaalt naar de zeventigjarige analist. Promes, 27 jaar, plaatste een drietal Instagram Stories, waarin hij hard uithaalde naar Derksen. "Johan diksnor Derksen is de grootste clown in de voetbalwereld", schreef de aanvaller van Ajax in zijn eerste Instagram Story.

Zou Promes een fan zijn van Johan Derksen? pic.twitter.com/Wx6VIK9foz — Dosty Amin (@DostyNL) 6 juli 2019

De uitlatingen van Derksen zaten hoog bij Promes, want de international van het Nederlands elftal besloot voor zijn tweede Instagram Story het internet te raadplegen. Promes deelde een printscreen van de Wikipedia-pagina van Derksen en had overduidelijk lol om diens vroegere spelersloopbaan. Derksen diende als verdediger SC Cambuur, BV Veendam, Haarlem, SV Meppen en MVV Maastricht.

Daarmee was Promes echter nog niet uitgeraasd. In zijn derde en laatste Instagram Story deelde hij een foto van een zichtbaar gehavende Derksen, begeleid met de tekst: ‘Ik wens jou wel het beste, meneer Derksen'. Derksen liep in april een zware hersenschudding en lichamelijk letsel op, nadat hij in zjin huis van een trap was gevallen. Overigens heeft Promes alle Instagram Stories inmiddels verwijderd.