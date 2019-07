Jaap Stam aast op oude bekende uit Engeland: ‘Hij heeft veel kwaliteiten’

Feyenoord versterkte zich tot nu toe met Nick Marsman en Luciano Narsingh en als het aan trainer Jaap Stam ligt, komt daar op korte termijn ook een derde aanwinst bij. De oefenmeester heeft zijn oog laten vallen op Liam Kelly, die hij nog kent van hun gezamenlijke periode bij het Engelse Reading.

“Dat is een jongen die heel veel potentie heeft en ook kan spelen op de manier hoe wij willen gaan voetballen. Dat is een serieuze optie, ja. Daar zijn we mee bezig. Het is afwachten wat er gaat gebeuren en of het ook wel mogelijk is. Die jongen heeft veel kwaliteiten. Wij wachten af wat er gaat gebeuren”, bevestigt Stam zaterdagmiddag voor de camera’s van FOX Sports.

De trainer is volgens het Algemeen Dagblad op zoek naar een ‘agressief spelende middenvelder’ die het vertrek van Tonny Vilhena en Jordy Clasie op kan vangen. Stam zou in zijn voormalige pupil Kelly een dergelijke versterking voor zijn selectie zien en de 23-jarige Ier zet zelf ook in op een hereniging met zijn oude coach.

Kelly kwam het afgelopen seizoen onder trainers Paul Clement en José Gomes nog twintig keer in actie namens the Royals, maar bijna al deze optredens dateren uit de eerste helft van de voetbaljaargang. De middenvelder, die nog een jaar vastligt bij zijn club, mag dan ook vertrekken en heeft met Luton Town volgens Engelse media nog een tweede optie.