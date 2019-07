Chelsea deelt nieuw contract met weeksalaris van 135.000 euro uit

De toekomst van Ruben Loftus-Cheek ligt bij Chelsea. De topclub uit Engeland maakt zaterdag bekend dat de 23-jarige middenvelder annex Engels international een nieuwe overeenkomst heeft ondertekend. Het oorspronkelijke contract van Loftus-Cheek met de Premier League-club liep nog twee seizoenen door.

Loftus-Cheek staat voorlopig nog niet tot de beschikking van nieuwbakken manager Frank Lampard. De middenvelder is nog altijd herstellende van een achillespeesblessure die hij opliep in mei en waardoor hij de Europa League-finale en de finaleronde van de Nations League moest laten schieten. Loftus-Cheek lijkt de start van the Blues aan het nieuwe seizoen niet te halen.

“Ik ben heel blij dat ik hier nog vijf jaar kan blijven. Het is de plek waar ik ben opgegroeid en hopelijk blijf ik hier nog veel langer”, reageert de middenvelder op de clubsite. “Ik krijg een goed gevoel als ik terugkijk en zie hoe het harde werk zich heeft terugbetaald. Ik hoop nog veel meer prijzen te winnen en tot een belangrijke kracht voor Chelsea uit te groeien.”

Als tegenprestatie voor het signeren van een nieuw contract krijgt Loftus-Cheek volgens Engelse media een fikse salarisverhoging: hij krijgt nu elke zeven dagen een bedrag van 135.000 euro. De teller staat op 72 officiële duels en 12 doelpunten voor Chelsea, dat de middenvelder in 2017/18 uitleende aan Crystal Palace.