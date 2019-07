Romelu Lukaku krijgt tweede optie in Italiaanse top

Net als twee Engelse clubs heeft Atlético Madrid van Barcelona te horen gekregen dat Nélson Semedo niet te koop is. Los Colchoneros zagen in de Portugees een eventuele opvolger voor de vertrokken Juanfran. (Mundo Deportivo)

Youri Tielemans gaat voor een bedrag van 45 miljoen euro AS Monaco definitief verruilen voor Leicester City. The Foxes , die hem afgelopen halfjaar huurden, troeven daarmee Tottenham Hotspur en Manchester United af. (The Sun)