‘PSG klopt vanwege slechte relatie met Barcelona aan bij Real Madrid’

Neymar lijkt deze zomer op weg naar de uitgang bij Paris Saint-Germain en zijn voormalige werkgever Barcelona is volgens berichten uit Spanje en Frankrijk op dit moment het meest concreet voor de handtekening van de Braziliaan. Marca weet zaterdag echter te melden dat PSG liever geen zakendoet met de Catalanen en zich daarom tot aartsrivaal Real Madrid heeft gewend.

De relatie tussen Barcelona en les Parisiens is al langer verre van goed te noemen. De Spaanse kampioen deed twee jaar geleden een poging om Marco Verratti in te lijven, waarna PSG terugsloeg door de transferclausule van Neymar te lichten. Een poging van de Parijzenaars om Ivan Rakitic in te lijven en de flirt met Barça van de uiteindelijk naar Juventus vertrokken Adrien Rabiot deed de verhoudingen tussen beide clubs verder ook geen goed.

PSG-preses Nasser Al Khelaïfi zou dan ook liever niet zien dat Neymar terugkeert naar het Camp Nou en hij heeft daarom naar verluidt contact opgenomen met de Koninlijke, met wie hij wel een goede relatie onderhoudt. Real Madrid wordt al langer genoemd als potentiële nieuwe bestemming voor Neymar, maar voorzitter Florentino Pérez zou de komst van de dribbelaar echter uit het hoofd hebben gezet. De club zal eerst Gareth Bale moeten zien te slijten voordat er nieuwe aanvallende versterkingen kunnen worden gehaald en de voorkeur gaat inmiddels uit naar Neymars ploeggenoot Kylian Mbappé.

Barcelona lijkt daardoor de enige serieuze optie voor Neymar, die zich inmiddels onmogelijk zou hebben gemaakt in het Parc des Princes en deze zomer hoe dan ook wil vertrekken. PSG en de Catalanen zijn dus tot elkaar veroordeeld en de Fransen beraden zich nu op wat beste plan van aanpak is. De kampioen van Frankrijk hoopt Philippe Coutinho aan een eventuele deal over te houden als het dan toch om de tafel moet met Barcelona.