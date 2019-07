Derksen: ‘Ik denk dat hij de ideale route moet volgen en dat is via Ajax’

Ajax lijkt rekening te houden met een vertrek van David Neres en/of Hakim Ziyech en met Quincy Promes werd er onlangs al een versterking voor de aanval binnengehaald. Naast de van Sevilla overgenomen aanvaller wordt ook Steven Bergwijn in verband gebracht met een overstap naar Ajax en Johan Derksen denkt dat de komst van de vleugelspits van PSV een goede zet zou zijn voor de Amsterdammers. Over Promes heeft hij echter zijn twijfels.

“Daar heb ik geen vertrouwen in. Die jongen heeft het eigenlijk nog nergens waargemaakt, in het Nederlands elftal ook nooit. Hij stond in Spanje niet in de basis. In Rusland (bij Spartak Moskou, red.) schoot hij er nog weleens een in, al zagen we daar zelden beelden van. Maar ik vind Promes geen speler die Ajax beter maakt”, vertelt de analyticus van Veronica Inside.

Derksen is van mening dat het voor Bergwijn het best zou zijn om PSV deze zomer in te ruilen voor de concurrent in de strijd om de landstitel: “Ik denk dat Bergwijn de ideale route zou moeten volgen en dat is via Ajax. Ajax is de absolute top in Nederland en ik denk nog niet dat hij rijp is om in een keer de stap naar een hele grote club in het buitenland te maken.”

De Oranje-international werd de afgelopen weken genoemd bij clubs als Manchester United, Bayern München en Tottenham Hotspur, maar Derksen denkt dat Bergwijn in het buitenland een treetje lager uit zal komen: “Als hij naar het buitenland gaat komt hij terecht bij een subtopper of een middenmoter en dan heb je het altijd moeilijk. Maar als hij het bij Ajax waarmaakt kan hij in een keer de stap naar een grote club maken. Hem zou ik wel een hele goede voor Ajax vinden.”