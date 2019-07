Hakim Ziyech mijdt pers: ‘Hij hoort ons, maar hij praat met niemand’

Marokko werd vrijdagavond door Benin geëlimineerd op de Afrika Cup. In reguliere speeltijd bleven de Leeuwen van de Atlas steken op een 1-1 gelijkspel, mede door een gemiste strafschop van Hakim Ziyech in blessuretijd. Maarten van Os, verslaggever van FOX Sports, merkte dat de messen van het Marokkaanse journaille werden geslepen.

“Op de tribune zat ik bij journalisten met een shirtje aan, toch een soort van fans. Die gingen ook helemaal kapot van verdriet. De messen werden geslepen, dat hoorde ik wel om me heen. Over dat Ziyech slecht speelde, bijvoorbeeld. Ziyech kon in de groepsfase niets fout doen, maar na vandaag ongeveer alles”, stelt Van Os. Ziyech verscheen tijdens de Afrika Cup-campagne tot dusver nog niet voor de camera van FOX Sports en dat noemt de verslaggever voorlopig ‘een doorn in het oog’.

“We spreken hem iedere keer aan en gaan zelfs twintig minuten van tevoren al richting de mixed-zone om een goed plekje te hebben. Hij kan niet om ons heen en ik heb de microfoon bijna naar hem toegegooid”, zegt Van Os. “Hij hoort ons, maar hij praat met niemand. Beetje vervelend, ik weet ook niet waar het aan ligt. Maar het is niets persoonlijks, want hij stopt bij niemand. Niet bij ons, maar ook niet een meter verderop. Maar ja, vervelend. Vandaag kan je het misschien nog begrijpen, al kan hij ook zijn verantwoordelijk pakken door wel te komen. Hij schittert door afwezigheid.”

Het is de vraag of bondscoach Hervé Renard geslachtofferd wordt voor de uitschakeling in de achtste finales. “Ik heb gefaald, dat zal ik moeten accepteren. Daarop mag ik worden afgerekend, het is niet anders”, zo zegt de keuzeheer schuldbewust in gesprek met FOX Sports. “Dit is voetbal, we waren goed voorbereid. We hebben alles benoemd tijdens de wedstrijdbespreking. Hun organisatie, de tactiek waarmee ze zouden spelen. We hebben het verschil niet kunnen maken. Geen woorden, dit is niet het juiste moment om te praten. Iedereen is heel teleurgesteld. Enkele spelers huilden. Als je wint, is het prachtig. Maar als je verliest, is het verschrikkelijk.”